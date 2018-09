El duro reclamo de la Defensora de la Niñez: no tiene presupuesto ni para pagar sueldos

12:33 Patricia Muñoz, Defensora de la Niñez, devela que está trabajando sin partida presupuestaria ni estatutos y que las autoridades del Estado ni siquiera le responden los oficios. También respondió a la ex senadora Soledad Alvear: “este tema le pareció importante para poder resurgir en el ámbito público”.

“No se generó un soporte orgánico específico para la implementación de la institución”. Así de clara es la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, al referirse a la compleja instalación que ha tenido desde el 1 de julio en que asumió el cargo. “Hoy la partida presupuestaria no la tengo disponible, eso significa que no le puedo pagar a la gente que trabaja conmigo. Así de simple”, señaló para ejemplificar la precaria situación en que está operando.

“El pago va a ser retroactivo, va a tener que ser cuando tengamos la partida presupuestaria”, explicó en conversación con radio Universo. Agregó que los estatutos que le permitan regular la estructura orgánica, todavía no son aprobados. “De hecho ayer le mandé un mail al ministro (Gonzalo) Blumel solicitando la colaboración en esta materia, porque sin las aprobaciones de los estatutos no puedo hacer los concursos de las jefaturas de las unidades por Alta Dirección Pública. Estoy esperando que me responda”.

“Tengo personal limitado, no puedo contratar más, hay personas que no han recibido sueldo, tengo que ir al Congreso manejando yo, con mi auto. Son cosas que en verdad uno dice es como un poco… yo de verdad pensaba que había otra lógica al momento de implementar una institución”, señaló.

“Ahí me parece que hay un tema que a los parlamentarios les debiera parecer interesante de analizar o fiscalizar, o preocuparse qué pasa con todos los oficios que la fiscalía ha mandado (…) respecto de los cuales en algunos casos no hemos recibido respuesta”, cuestionó. “La verdad es que creo que es una institución nueva, las autoridades no saben muy bien cómo desenvolverse en relación con ella”.

Cita como ejemplo que envío dos profesionales de la Defensoría a Quintero y Puchuncaví. “Y ¿qué ocurre? Que el intendente tuvo disponibilidad para conversar, pero el seremi de salud no quiso hablar con nosotros y dijo que teníamos que pedir información por Transparencia”.

“Ni siquiera las autoridades están teniendo muy claro cuál es el rol de esta institucionalidad. Por lo tanto, no están atendiendo al deber que impone la legislación de remitir información y dar cuenta a esta institucionalidad”, puntualizó.

Muñoz dijo que dentro de las situaciones que pudieron constatar es la falta de un “proceso de contención emocional o apoyo sicológico” para los niños de la zona.

Dijo que la Defensoría tiene una finalidad súper clara: “Ser la voz de los niños, niñas y adolescentes que hasta esta fecha no han tenido voz”.

Respuesta a Alvear

En relación a la polémica desatada por la entrevista donde dijo que “el que está por nacer no es un niño” y que fue rechazada por la ex ministra Soledad Alvear, dijo que: “La señora Alvear no leyó bien mi entrevista, porque en ningún momento hablé de cosa ni nada que se le parezca”. “Entiendo que en la generación de un movimiento nuevo político también hay un interés de visibilidad y este tema le pareció importante para poder resurgir en el ámbito público”.

Agregó que: “Lo que es importante es lo que yo plantee en la entrevista y de hecho llama la atención que todos los aspectos que se relacionaban con las prioridades desde el punto de vista de protección a la infancia no fueran atendidos y se quedaran con esa parte”.

“De lo que hablé es de las normas legales y constitucionales que rigen mi función y eso no tiene que ver con temas valóricos ni ideológicos, que es a dónde quieren transitar en la discusión tanto la ex senadora Alvear y su comunidad política como también algunos políticos que sostuvieron cuestionamientos respecto de mis dichos”, dijo.

Consultada de si fue citada al Congreso como anunciaron diputados RN, respondió que “todavía estoy esperando, nunca me llegó la invitación”.

Sobre sus dichos, señaló que: “Lo que se ha hecho es un uso ideológico y valórico de mis palabras que no tiene ningún asidero en mis dichos”.

“Lo que tiene que ver con lo previo, con el derecho del que está por nacer, esa protección tiene que ver con la protección a la gestante y la mujer está fuera de la esfera de mis competencias”, señaló. “Desde el punto de vista del derecho internacional, lo que se ha establecido como niñez tiene que ver con aquella etapa que se inicia desde el nacimiento hasta los 18 años”.

Agregó que tengo “nula vinculación con el ámbito político y no voy a estar disponible como Defensora de la Niñez para que se utilice políticamente. Este es un rol técnico”.