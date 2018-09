Ex director de Carabineros declarará como inculpado por muerte de estudiante

El ex general director de Carabineros, Bruno Villalobos, declarará en calidad de inculpado por la muerte de un estudiante durante la dictadura.

El ex uniformado fue uno de los tenientes a cargo del operativo donde falleció el alumno de la Universidad de Chile, Patricio Manzano, en 1985.

El abogado querellante, Cristián Cruz, comentó que Villalobos "tuvo un rol directo. Él viaja específicamente de Santiago a cargo de los carabineros, porque él era oficial, para la detención de estos jóvenes que solo participaban de trabajos voluntarios y que terminan con múltiples jóvenes apremiados y obviamente el caso más grave es Patricio Manzano, quien en definitiva fallece, y así lo dice el procesamiento, producto de las torturas a las que fue sometido".

El legista sostuvo que el ex director "había declarado el año pasado en calidad de testigo. Las partes pedimos que declarara como inculpado, él dijo que no, se apeló y la Corte de manera unánime ordenó que él y otro ex funcionario de Carabineros declarara como inculpado".

Cruz destacó la importancia de que declare como inculpado, ya que "pueden ser procesadas".