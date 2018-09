Obispo de San Bernardo presentó Netfe, el “Netflix católico”

El obispo de San Bernardo, Juan Ignacio González, anunció el lanzamiento de un portal de streaming con diversos contenidos de carácter religioso, el que pretende ser un símil a la popular plataforma Netflix.

Se trata de Netfe , una página que luego de tres meses en marcha blanca, acaba de lanzar y difundir él mismo religioso, a través de las redes sociales.

"Es mío, una iniciativa mía y de otros cinco matrimonios de acá de la diócesis, así que no me vengan con atribuírselo a otros grupos, porque eso es mentira. La idea nació acá y nosotros somos los responsables, para bien y para mal", señaló González a La Tercera

El sacerdote apuntó que el portal "no tiene temas de contingencia política ni de otro tipo, la idea no es polemizar con nadie, sino entregar una ayuda desde nuestra óptica; y la segunda es que, obviamente, no a todo el mundo le tiene que gustar. Esta es nuestra mirada, respetamos la de otras personas, pero ésta es la nuestra".

Pese a esto, uno de los contenidos ya generó polémica, ya que apareció un video del terapeuta norteamericano Richard Cohen, el que explica como "comprender y sanar la homosexualidad".

Otros videos disponibles hablan sobre la píldora del día después y los métodos de regulación natural de la fertilidad. También hay material propiamente religiosos como “Adoración eucarística”, “Derecho canónico”, “Biblia” y “El demonio y el mal”.