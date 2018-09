Todo lo que debes saber del nuevo Sistema de Admisión Escolar que hoy abre postulaciones para 9 regiones del país

El 30 de agosto comenzó en el país un nuevo período de postulación del Sistema de Admisión Escolar (SAE). cuya implementación unifica la postulación a establecimientos educacionales municipales y particulares subvencionados por medio de una plataforma web.

Ese día se abrieron las postulaciones para las regiones de Tarapacá, Coquimbo, O'Higgins, Los Lagos y Magallanes, regiones que ya realizaron ese proceso en 2017 y que este año extendió la postulación para todos los cursos, desde Prekinder a Cuarto Medio.

Hoy las postulaciones se abren para Arica y Parinacota, Antofagasta, Atacama, Valparaíso, Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Aysén, regiones que se suman al proceso y en las que sólo deberán postular quienes en 2019 vayan a cursar Prekínder, Kínder, 1°Básico, 7° Básico y Primero Medio.

La postulación se realiza a través del sitio www.sistemadeadmisionescolar.cl y en él, las familias encuentran la información relevante sobre el establecimiento, su proyecto educativo, el reglamento interno, las actividades extracurriculares, aranceles y otra información. El apoderado debe registrarse y postular al alumno en orden de preferencia, en los establecimientos de su elección. La asignación de cupos se realiza por medio de un procedimiento matemático.

El apoderado debe registrarse en el sitio con su cédula de identidad y al alumno con su propia cédula y el proceso de postulación estará abierto por 30 días para las regiones que ya formaban parte del proceso y 22 días (hasta el 28 de septiembre) para las que se sumaron este año y durante cinco días para su etapa complementaria.

En caso de que los padres rechacen el cupo que les fue asignado por medio del procedimiento matemático, deberán participar de la etapa complementaria de postulación, que se efectuará entre los días 3 y 7 de diciembre.

Desde el Mineduc explicaron algunas de las dudas más frecuentes del proceso, entre ellas:

Quienes continuan en el mismo establecimiento no deben postular, sólo deben hacerlo los apoderados que desean que sus hijos: ingresen a Prekínder en un establecimiento municipal o particular subvencionado, desean matricularlos por primera vez en un establecimiento municipal o particular subvencionado o quienes desean cambiarlos de establecimiento a otro que sea municipal o particular subvencionado. Tampoco deben participar del proceso los apoderados que quieren cambiar a sus hijos a un colegio particular pagado, o que ingresen a una Escuela de Párvulos, en un jardín Junji o Integra, un establecimiento de Educación Especial o de Educación de Adultos.

No hay ventajas para quienes postulen primero, pues no importa el orden de llegada. Una vez que concluye el proceso de postulación, el procedimiento matemático incluirá a todos los estudiantes sin considerar cuándo se envió la postulación, explicaron desde el Mineduc.

Otra recomendación es que los padres elijan la mayor cantidad de colegios que le interesen, pues en el Ministerio de Educación explican que el sistema garantiza que el postulante quedará en alguna de sus opciones y que se respeta estrictamente el orden en que se postuló. "Como la demanda por ciertos colegios puede ser muy alta, recomendamos a las familias postular al máximo de establecimientos que reúnan las condiciones que buscan. Al menos cinco colegios, si vive en una ciudad grande o el máximo de la oferta existente, si vive en una ciudad pequeña o una zona rural. De esta forma aumenta sus posibilidades de obtener una vacante en esta etapa del proceso" aseguraron desde el Mineduc, donde además recordaron que no existe un tope máximo de postulaciones.

Apoderados de estudiantes extranjeros matriculados que no tienen cédula de identidad, o cuyos hijos no tienen el documento, deben concurrir a una oficina de Atención Ciudadana de Ayuda Mineduc para obtener un documento provisorio con el que se podrá realizar la postulación en el sitio web.

Los estudiantes de la recién creada región de Ñuble deberán realizar la postulación a través de la región del Biobío. Buscar ahí su comuna y elegir los establecimientos educacionales de su preferencia.

Los apoderados que no cuenten con computador o acceso a internet, o tienen dudas sobre el proceso, pueden acercarse a uno de los más de 4 mil puntos de postulación habilitados por el Ministerio de Educación en las regiones que participan del proceso, donde además habrá facilitadores capacitados para ayudar en las postulaciones.