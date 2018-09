Fernando Paulsen lanzó un duro "chilenismo" por las peleas en la ex Concertación por el triunfo del No

El periodista Fernando Paulsen lanzó una crítica sin filtro contra los dirigentes de la ex Concertación, quienes se enfrentaron por la conmemoración de los 30 años del triunfo del NO en el plebiscito que sacó a Augusto Pinochet del gobierno.

En medio de su programa en radio La Clave, el comunicador fustigó los enfrentamientos públicos que han surgido durante los últimos días, los que principalmente fueron liderados por el presidente de la DC, Fuad Chahuín, que excluyó al PC de la celebración ya que no integró el pacto de centroizquierda que posteriormente lideró la Transición a la Democracia.

"Yo he escuchado que nunca en mi vida los vi en primera línea ni nada. No me acuerdo de haberlos visto en ninguna parte donde arriesgaran un pelo del poto. Estoy hablando de la gente de oposición, que se apoderan de una acción de ese día que es lo más prístino que ha pasado en la política chilena en los últimos 50 años y que ahora hay que administrarlo. De encapsularlo, de ponerle una etiqueta, quién es el dueño de eso. Eso me parece francamente increíble. Eso no había ocurrido nunca antes", señaló Paulsen al periodista Mirko Macari, que lo acompañaba en el estudio.

"Gente que no estuvo en esa época, no necesariamente los cabros que no tienen la culpa porque no existían, pero la gente que estuvo en esa época sabe exactamente de lo que estamos hablando. Las cosas pasaban en la calle todos los días, entonces no es para que venga alguien y se pare arriba de un púlpito y diga: mira, nosotros fuimos la cabeza, los líderes naturales de este movimiento. ¡De dónde saliste, hueón!", continuó.

Tras esto, el rostro de Chilevisión y CNN Chile recordó que "desde el 11 de mayo de 1983, cuando Rodolfo Seguel (dirigente) llama a la primera protesta pasando por todas las protestas hasta el 89, la protesta que menos muertos tiene son seis, incluyendo una matanza de 20 o 22 personas cuando es nominado como ministro del Interior Sergio Onofre Jarpa y saca los militares a la calle. Ahí hubo 22 o 23 muertos. ¡Muertos! En una protesta callejera".

"¡Y nunca la gente dejó de salir a los llamados, nunca! Y que ahora vengan unos pinganillas a apoderarse y decir: mira, yo era la cabeza detrás de toda esta situación y, por lo tanto, tenemos que hacerlo con los amigos míos, ¡ándate a la conchetumadre!", aseveró el locutor, para cerrar con un "me voy, chao".

El momento protagonizado por Paulsen generó diversas reacciones en las redes sociales, que transformaron el hashtag #AndateALaCTM en Trending Topic.