Pampita compartió la fotografía con la que inició su carrera de modelo

La argentina Carolina "Pampita" Ardohain, publicó en redes sociales la fotografía con la que comenzó su carrera de modelo y tal como ella describe, la que después le cambiaría su vida.

Luciendo un chaleco tipo beatle, una joven Pampita se fotografió para una campaña de la marca JOHN L COOK en noviembre de 1999.

"Esta es la primera foto de mi carrera. Es la foto del casting que después se usó para la campaña de @cookoficial . A cara lavada así como llegué me pusieron este sweater y el fotógrafo me sacó unas 20 fotos y me fui a mi casa caminando y pidiéndole a Dios que me eligieran", escribió la ex de Benjamín Vicuña.

Y agregó, "también es la foto que vio en enero del 2000 @panchodotto en el bus del aeropuerto de Punta del Este y que hizo que pidiera mi teléfono a la familia de @emifita . Esta es la foto que me cambio la vida! Ese momento que soñaste durante años sucede y en un instante todo empieza a pasar".

La fotografía del recuerdo se ganó más de 99 mil "like" y cientos de piropos: "Niña, no nesecitas nada, tienes una belleza deslumbrante", "Que ojazos Pampita", "naturalmente bella", "sos una de la mas bella de la Argentina", fueron algunos de los comentarios.