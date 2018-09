Metro de Santiago inaugura moderno sistema de estacionamientos para bicicletas: "Línea Cero"

Metro de Santiago inauguró "Línea Cero", un novedoso sistema que permite a los usuarios del metro, que se acerquen a las estaciones en bicicleta, gestionar el arriendo de un estacionamiento para estas usando MOVATIC, una aplicación a la que pueden acceder desde sus celulares.

El sistema de estacionamientos además de ser seguro, es ecológico y limpio, ya que es alimentado por paneles solares.

Gloria Hutt, Ministra de Transportes y Telecomunicaciones junto a Louis de Grange, Presidente de Metro, presentaron y mostraron en terreno este innovador sistema durante una actividad en la estación Inés de Suarez de Línea 6.

Sobre el nuevo sistema, Hutt señaló que “La bicicleta es un tremendo aporte a la movilidad urbana moderna. Este auge nos plantea un desafío de gran envergadura que como Gobierno ya estamos abordando. Primero, a través de la planificación de nuestras ciudades y además, junto a otros ministerios, intendencias y municipios, fortaleciendo la red de ciclovías existentes y dando a los ciclistas un espacio seguro para transitar. Esto refleja la Línea Cero de Metro”.

Por su lado de Grange indicó que “Metro es, por esencia, un medio de transporte no contaminante. Moviliza a más de 2,5 millones de personas diariamente en trenes que no emiten gases ni partículas directamente al aire. Un ejemplo que grafica muy bien esto: 1 tren de Metro transporta el equivalente a 930 autos. Y un viaje en auto contamina 146 millones de veces más que un viaje en Metro. Por eso, como medio de transporte sostenible y comprometido con la descongestión y descontaminación de Santiago, hemos querido promover la intermodalidad de Metro con otros medios de transporte no contaminantes, como la bicicleta”.

Los primeros 128 estacionamientos para bicicletas estarán disponibles en cinco estaciones de la Línea 6: Cerrillos (20), Franklin (21), Bío-Bío (19), Pedro Aguirre Cerda (18) e Inés de Suarez (50).

Más adelante, con la inauguración de la Línea 3 se añadirán las estaciones Puente Cal y Canto, Parque Almagro, Matta y Fernando Castillo Velasco. Y al 2021 un total de 60 estaciones de Metro ya contarán con este sistema.

Los estacionamientos están fabricados con estructuras y cadenas de acero reforzado que aseguran la bicicleta en forma integral, incluido el casco y asiento.

Además cuentan con chapas de alta seguridad y un sistema de cámaras, que graban las 24 horas del día en alta definición. Y por si fuera poco, en algunos estacionamientos, además hay cierre perimetral y personal de seguridad.