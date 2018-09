Mujer que alquiló el vientre a matrimonio chileno: "Quería que fueran felices. Quiero justicia para ellos"

Isabel es la mujer que alquiló su vientre para que el matrimonio chileno, conformado por Jorge Tobar y Rosario Madueño, pudieran ser padres.

En conversación con ATV Noticias , la mujer - que tiene dos hijos - sostuvo que los mellizos que llevó en su vientre no son suyos y que sólo quiso colaborar con la pareja que por años no pudo tener hijos.

“Yo he sido una colaboradora con ellos. Nadie me ha obligado. Yo soy madre y sé la felicidad que uno siente. Solo querían que sean felices, que disfruten de sus bebés. He visto cuánto han luchado para tener sus bebés, he vivido su dolor en carne propia. Ahora me siento muy triste y mal que estén separados. No es justo. Eso me duele mucho. Quiero pedir justicia para ellos”, relató.

La pareja que fue detenida y enviada a prisión preventiva por supuesta trata de personas y falsedad ideológica, fue dejada en libertad la tarde del sábado en Perú.

Desde el estudio, Isabel le envió unas palabras a Rosario mientras aún estaba presa: "Que esté tranquila, sé que ella podrá estar con sus bebés, yo lo siento en el corazón. Le digo que siga siendo fuerte como lo ha sido hasta ahora, y que tenga fe, sé que podrá ser felices con sus bebés como tanto lo ha querido", sostuvo entre lágrimas.

Isabel conoció al matrimonio hace cinco años en la clínica Monterrico y a fines del año pasado la pareja recurrió a ella para que llevara un embarazo subrogado.

El embrión fue confirmado por un óvulo donado y esperma de Jorge, lo que fue ratificado con una prueba de ADN donde se demostró que él es el padre biológico de los bebés.

"Los padres tenían la ilusión de estar junto conmigo en el parto. Se me subió la presión, los bebés ya querían estar con sus papás. Se vinieron el 28”, dijo Isabel. Este adelanto en el parto fue lo que generó la polémica en Perú.

La cesárea estaba programada para la segunda semana de agosto, pero ella los tuvo el 28 de julio. La pareja llegó a Lima el 29 de julio y cuando querían salir del país con los bebés recién nacidos, entonces las autoridades se alertaron y los detuvieron.