Conmovedor video del nacimiento de una bebé con Síndrome de Down se vuelve viral

Amber Rojas y su marido Fernando son padres de cuatro hijos y decidieron que el nacimiento del quinto fuese diferente: más personalizado en su casa y en el agua. Capturaron todo el proceso y es ese video el que hoy se ha transformado en un viral de las redes sociales.

“No sabía por qué o qué, pero siempre le dije a mi esposo que esta bebé iba a ser diferente. Mi embarazo no fue diferente, pero sabía que algo sucedía”, aseguró la madre al portal Health.com

Resulta que cuando Amadeus nació, primero sorprendió a sus padres al ser una niña, pues todos creían que era varón. Luego, se percataron que era diferente a sus otros hijos: “Mi bebé tiene síndrome de Down”, contó la madre.

Amber cuenta que tras ver la cara de su hija “quería saber todo sobre los bebés con síndrome de Down para poder cuidar mejor de mi hija Amadeus (...) no nos importaba que tuviera síndrome de Down porque todos estábamos encantados con ella!”, dijo.

El video fue publicado el 21 de febrero por la organización Birth Unscripted, causando furor por las tiernas imágenes entre los usuarios. Conmovió tanto en redes sociales que ahora es un viral.