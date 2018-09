Rafael Garay en audiencia de juicio por estafa: "Yo no puedo haber buscado personas que no conocía"

Hoy por la mañana, Rafael Garay, llegó hasta el Segundo Tribunal Oral en lo Penal de Santiago para prestar declaración en medio de la investigación que lo mantiene como imputado por estafa contra 29 personas. En la audiencia, el ingeniero acusado de defraudación por $1.200 millones de pesos, explicó su versión de los hechos por cuarta vez, detallando la relación con sus ex clientes.

"Están los documentos de los días 30 de cada mes, es decir el resultado. En algunos casos de transferencia que recibían de la inversión supuesta, entonces ahí hay un documento. Pero que alguien me haya pedido algún detalle de una empresa o un mercado especifico o de un área en específica, eso nunca ocurrió", dijo refiriéndose al proceso que llevaba adelante en las supuestas inversiones.

Con ello, insistió en que no tenía un modelo diferente ni particularizado para cada una de las personas con las que se involucró. Negando también haber manipulado a los afectados, acusación realizada por el abogado de uno de los querellantes de la causa.

“Yo no puedo haber buscado personas que yo no conocía y que ellos me contactaron a mí. Si alguien me llama o contacta a través de una red social, y yo nunca la he visto o hablado con ella, cómo iba yo a contactar a una persona. Me generó mucho ruido y amargura el comentario del abogado", agregó.

Incluso, reconoció haber nombrado con clientes a personas con las que no tenía una relación comercial. Detallando a la vez la existencia de una oficina en Hong Kong de la que algunos nunca le preguntaron si era o no “virtual”.

"Ni siquiera me preguntó el nombre de ninguna empresa, nunca me pidió un detalle, nunca me pidió absolutamente ninguna información de a dónde estaba apuntando yo con estas inversiones que he reconocido como ficticias", ejemplificó con uno de los casos.