Pareja de joven embarazada desaparecida en Conchalí estaría planeando irse a vivir a España

Han pasado siete meses desde que la joven Fernanda Maciel , embarazada de ocho meses, desapareció en la comuna de Conchalí.

Aunque el mediático caso sigue sin resolver, quien era su pareja al momento de perder su rastro, Luis Petersen, estaría planeando irse a vivir a España donde está gran parte de su familia.

Fue la madre de la joven desaparecida quien dio la noticia en La Mañana de Chilevisión. Paola Correa siempre ha defendido el tipo de relación que tenía su hija con Luis y aseguró que probablemente, él la seguirá buscando por su cuenta.

Igualmente, relató que hace tiempo no tiene contacto con el pololo de "Fer". "No estamos enojados, no hay ninguna mala onda, yo entiendo que él tiene que trabajar, y a lo mejor quiere estar con su mamá, con su familia (en España). Porque él está solo acá”, señaló.

El joven que varias veces dio declaraciones en pantalla por su pololo embarazada, estaría viviendo solo con una tía en Chile. “Llegó un momento en el que él también necesita contención de sus seres queridos”, añadió Paola.

El último indicio de Maciel, fue que una pareja la habría visto supuestamente haciendo malabares en Argentina.