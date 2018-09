Apoderado le pegó un sillazo a un profesor en Chimbarongo

El Colegio de Profesores denunció que en la escuela F-413 Tinguiririca Las Quezadas, un apoderado golpeó con una silla de fierro a un profesor del establecimiento, quien debió recibir 5 puntos de sutura producto del corte que le provocó el hecho.

Fernando Torrealba, el docente agredido, tiene 66 años y fue golpeado cuando el apoderado ingresó al comedor escolar. "estaba en clases con los niños de quinto básico y estaban todos trabajando, uno de ellos no trajo los materiales y andaba en la sala dando vueltas. En eso hubo una discusión con otro compañero y se pusieron a pelear entre ellos sólo de palabras, sin agresiones físicas. Con los ánimos alterados, le dije a este niño que mejor se fuera de la sala para evitar un problema mayor. Cuando salió de la sala llamó al papá, no sé que le habrá dicho. Luego bajé y estaba en el comedor, porque soy el encargado de la alimentación del colegio, y ahí llegó el papá de este niño muy alterado, obviamente no pidió permiso y solo dijo que quería ubicar al profesor Torrealba y su hijo le indicó que estaba en el comedor. Llegó y quería agredirme, me tiró un combo y le hice el quite, después tomó una silla de fierro y me la lanzó" relató el profesor.

"Había niños que estaban almorzando y cuando vieron que empecé a sangrar ellos se pusieron a llorar, muchos comenzaron a gritar y otros salieron arrancando, pedían que llamaran a sus papás para que los llevaran a su casas" dijo Torrealba.

El profesor fue trasladado tras el hecho al Hospital de Chimbarongo, donde sólo se le recomendó reposo.

Funcionarios de la escuela, relató el Colegio de Profesores impidieron que el apoderado abandonara el establecimiento y llamaron a Carabineros. El agresor fue formalizado en el Juzgado de Garantía de San Fernando y quedó con la medida cautelar de prohibición de acercarse a la víctima.

El vicepresidente del Magisterio, Guido Reyes, dijo que se presentarán una querella contra el agresor.