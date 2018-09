Diez claves para no subir de peso en Fiestas Patrias

08:15 Nutricionista entregó recomendaciones para no comer en exceso en este feriado prolongado.

En las Fiestas Patrias se suele comer en exceso, lo que conlleva a un aumento de peso. Como este año el feriado será más largo, un nutricionista entregó recomendaciones para no ganar unos kilos de más.

Italo Grottini, de Hexacore, dijo que se deben comer ensaladas antes del asado; preferir ensaladas verdes; beber mucha agua; preferir vino en vez de cerveza; optar por pollo, sólo carne roja o cerdo, no comer de las tres mezcladas; bailar harto para quemar calorías; preferir una porción de ensalada chilena en lugar de empanada; en caso de comer empanadas preferir las horneadas y no fritas; si va a comer choripanes que sea longaniza de ave y no tomar destilados mezclados con bebidas colas.

"Como en esta época se bebe mucho también, se debe preferir el vino antes que la cerveza y olvidar las bebidas colas en los destilados. Además, es fundamental bailar así se queman más rápido las calorías", dijo el especialista.

Grottini también entregó una idea de asado más sano, en donde no se mezclan los tipos de carne (cerdo, vacuno y pollo). "Hay que elegir e ir por una sola opción, lo ideal es el pollo", aconsejó.

En ese caso, en la parrilla debería haber pechuga deshuesada, trutos en filetiños y longaniza de ave, acompañados de múltiples ensaladas verdes y ensaladas chilenas.