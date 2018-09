Juez Künsemüller tras fallida acusación constitucional: “Yo no sé quién ganó y quién perdió”

Carlos Künsemüller, ministro de la corte Suprema se descargó después de la acusación constitucional que parlamentarios del Frente Amplio y la Nueva Mayoría impulsó contra él y otros dos jueces. Si bien, la moción fue rechazada en el congreso por 73 votos a 64, las recriminaciones no se hicieron esperar.

En este sentido y según consignó Emol, el magistrado respondió a las críticas que lo envolvieron por dar libertad condicional a siete reos condenados por crímenes de lesa humanidad.

"Yo no tengo por qué aceptar que un parlamentario que no tiene la más mínima idea de los temas jurídicos involucrados, que a la Constitución a lo mejor le ha leído solo la tapa, me venga a revisar las sentencias que yo dicte. (…) Si lo que se ha querido es tener jueces dóciles y temerosos, y que vayan a preguntar al Congreso cómo tienen que fallar, se han equivocado. Los jueces chilenos no van a hacer eso", dijo.

Con ello, advirtió que “quienes patrocinaron esta infamia manipulan a estas señoras y a estos caballeros y se aprovechan de su situación de dolor para sustentar este tipo de agresiones, es la única explicación. (…) Yo no sé quién ganó y quién perdió. Yo creo y espero que quien haya ganado sea el país, porque se necesita que exista un poco de respeto por las distintas instituciones”, concluyó.