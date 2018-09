Hugo Dolmestch sobre acusación constitucional: “Me dio pena, pero no miedo”

Hugo Dolmestch acusación constitucional presentada en su contra por parlamentarios del Frente Amplio y la Nueva Mayoría que finalmente fue rechazada en el Congreso. La iniciativa que incluía a los ministros de la Corte Suprema Manuel Antonio Valderrama y Carlos Künsemüller, fue calificada por el juez como una experiencia que nunca pensó que viviría, agregando que “fue duro. (…) me dio pena, pero no miedo. Lo encontraba injusto”, dijo a La Tercera.

Todo esto, refiriéndose a las libertades condicionales que concedió a condenados por violaciones a los derechos humanos. Con ello, agregó que “estudiamos los antecedentes y veo que no es posible no solo que no se pueda impugnar, sino que sencillamente estoy de acuerdo con ellas, por algo las firmé”, agregó.

Asimismo, insistió que su trabajo consistió en la aplicación de la ley. “No creo que sea posible que alguien, pese a cumplir todo los requisitos objetivos, no acceda a la libertad condicional, yo creo que todos los presos deben tener una lucecita de esperanza. Ahora, si la legislación interna a mí me exige otras cosas, eso es distinto y ese no es problema nuestro, es de los legisladores y eso lo dijimos siempre”, consideró.

Incluso, insistió en que esta situación se la advirtió al Congreso cuando fue presidente de la Corte Suprema “Me reuní muchas veces con parlamentarios y les advertí que el tema de las libertades condicionales en algún momento iban a beneficiar a militares, que había que prepararse, modificar la ley, porque esto nos iba a estallar en la cara”.

Y junto a ello, fue categórico en asegurar que “nosotros buscamos la verdad, pero un juez nunca puede olvidar que está tratando con personas. Puedo entender también el sentir de los familiares de las víctimas. Los conozco a muchos, fui juez instructor, conversaba a diario con ellos”, agregó, asegurando que “desarticulamos a toda la CNI. Usted lee un fallo mío y parece una novela: todos confiesan, salvo uno o dos jefes de organismos de inteligencia que nunca lo hicieron”.

TEMOR

A pesar de sus explicaciones el ministro advirtió que “es grave que en un país los jueces estén atemorizados, porque se pone en riesgo el estado de derecho. Cuando el juez está atemorizado no puede cumplir con libertad su convicción y su trabajo, y la gente no recibe lo que debe recibir, un juicio justo. Eso es peligroso”, concluyó.