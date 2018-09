Jorge Abbott sobre abusos sexuales al interior de la Iglesia: "Nadie está por sobre la ley, ni los sacerdotes ni los fiscales"

El Fiscal Nacional, Jorge Abbott, negó haber sentido algún tipo de incomodidad al asistir al Te Deum Ecuménico a raíz de las investigaciones contra sacerdotes por denuncias de abusos sexuales que lidera el ministerio público.

"No me corresponde a mi comentar opiniones que puedan tener sacerdotes de la Iglesia Católica. Al Ministerio Público no le corresponde juzgar sino que investigar", expresó a la salida de la Catedral Metropolitana.

Respecto a las palabras del monje benedictino, Benito Rodríguez, quien afirmó que la Iglesia está en una etapa de purificación donde no pretenden privilegios o algún trato especial, Abbott fue claro: “Nadie está por sobre la ley, ni los sacerdotes ni los fiscales”.

“Hemos recibido colaboración por parte de la Iglesia. Estamos a la espera de la respuesta del Vaticano respecto a una información que no se encuesta en el país y esperamos colaboración tal como ellos mismos han ofrecido”, agregó.

El Jefe del Ministerio Público valoró el gesto del Arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, de restarte del acto ecuménico tras estar vinculado como encubridor en casos de abusos en el clero. “Ha sido un aporte de su parte a un acto importante para el país”, concluyó.