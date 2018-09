Confirman que famosos personajes de "Plaza Sésamo" serían pareja

Mark Saltzman, guionista de la exitosa serie Plaza Sésamo, reveló que los legendarios personajes Enrique y Beto eran pareja, lo que ha repercutido en las redes sociales.

A través de una entrevista para el medio Queerty, Saltzman señaló que "una vez un niño de edad preescolar miró a su madre y le pregunto: ' ¿Enrique y Beto son amantes?' . Y eso viniendo un niño de preescolar fue divertido […] Así que cuando escribía de Enrique y Beto, cuando pensaba en ellos, era pareja. No tenía otra forma de contextualizarlos".

El guionista confidenció además que muchos de sus amigos creían que los personajes estaban inspirados en él y su pareja, Arnold Gassman, director de cine "Yo era más como Enrique, el bromista y caótico. Mientras que Arnold, como director de cine, era el ordenado. Llevé esa dinámica a los personajes".

Pero esto no es tan nuevo, antes de la confirmación en el 2013 el famoso medio The New Yorker usó a los personajes de Plaza Sésamo paracelebrar la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos a favor de los matrimonios homosexuales.

De hecho se llegó al punto de crear una petición en la plataforma change.org para pedirle a los creadores del programa que Enrique y Beto se casaran en la pantalla.

En ese entonces la producción de Plaza Sésamo, a través de un comunicado, indicó que Enrique y Beto simplemente eran "mejores amigos" y que fueron "creados para enseñar a los niños en edad preescolar que las personas pueden ser buenos amigos de quienes son muy diferentes a ellos. Aunque se identifican como personajes masculinos y poseen muchos rasgos y características humanas, siguen siendo títeres y no tienen una orientación sexual".