Andrés Velasco y Consuelo Saavedra se radicarán en Londres

12:36 El ex ministro asumió como decano del Instituto de Políticas Públicas del The London School of Economics (LSE). La periodista se mudará en el mediano plazo.

El ex ministro de Hacienda y ex candidato Andrés Velasco se radicó fuera del país tras asumir el lunes como decano del Instituto de Políticas Públicas del The London School of Economics (LSE), informó La Tercera.

Velasco vivirá en la capital inglesa junto a su esposa, la periodista Consuelo Saavedra y los hijos de ambos.

Por medio de un comunicado interno, Saavedra, quien trabaja en TVN y forma parte del directorio de la estatal como representante de los trabajadores, informó de la decisión a los empleados de la señal estatal.

“Hubiera querido seguir desde adentro, y por mucho tiempo, dando la pelea para sacar adelante y replantear nuestra querida TV pública. También representándolos en el directorio, una tarea que ha sido y seguirá siendo compleja y desafiante. Sin embargo, hay veces que uno tiene que tomar opciones. Aunque el costo sea alto” dijo la periodista.