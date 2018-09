Bitar y creación del CAE: "Si tuviera que volver a tomar la decisión en las circunstancias de entonces, haría lo mismo"

En entrevista con El Mercurio , el ex ministro de Educación, Sergio Bitar, quien estaba a cargo de la cartera al momento de la instauración del Crédito con Aval del Estado (CAE) para la educación superior, defendió la aplicación del instrumento y dijo que puesto en la misma situación, actuaría de la misma manera.

El mecanismo, acusado de causar el endeudamiento de los estudiantes, ha generado que tanto Bitar, como el ex presidente Ricardo Lagos, hayan sido increpados en diversas oportunidades por su instauración.

"He pensado mucho en lo que hicimos en ese momento. Cuando el presidente Lagos me pidió que me hiciera cargo del Ministerio de Educación,¿Podía el Estado no intervenir? La decisión fue intervenir; e intervenir no habiendo recursos" dijo Bitar a El Mercurio.

El ex secretario de Estado planteó que "me lo he preguntado mil veces.. La prioridad era darles acceso a los jóvenes de menos ingresos".

Bitar además dijo que las críticas al mecanismo de financiamiento son parte del desconocimiento de las circunstancias en las que se aplicó o bien, que hay "".

"Ninguno de los que se dicen de izquierda progresista hubiera tomado otra decisión que la que tomé si hubiera querido integrar más estudiantes" dijo.