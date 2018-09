Felipe Alessandri y proyecto Aula Segura: "Es de sentido común que frente a hechos concretos se pueda expulsar al alumno"

El alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, se refirió en entrevista con T13 , al proyecto "Aula Segura", que ayer fue presentado por el presidente, Sebastián Piñera, que entrega herramientas a los directores de colegios a expulsar a estudiantes que se vean vinculados en hechos de violencia.

"Lo que hemos visto las últimas semanas supera todos los manuales de convivencia. Hemos encontrado más de 50 ó 100 bombas molotov, esas actitudes aterrorizan a la comunidad escolar y a quienes ejercen la labor educativa. Hoy la realidad nos supera y tenemos que tener un manual" dijo el edil.

Sobre las expulsiones de alumnos, Alessandri planteó que "las condiciones de expulsión son distintas, los plazos son dilatados y los procesos engorrosos. En la práctica es difícil expulsar, determinamos actitudes muy violentas que permitan la expulsión en 5 días".

"En la práctica hay una impunidad. La justicia tiene que ser oportuna y eso no se está dando. En el colegio privado la expulsión es inmediata. Es de sentido común, frente a hechos concretos se pueda expulsar al alumno de forma inmediata" dijo el alcalde de Santiago, quien además planteó que los rectores se encuentran superados por los hechos y aseguro que "necesitamos una herramienta más eficaz".

Respecto de las protestas de los alumnos de los establecimientos de la comuna, el edil dijo que "invertimos mucho en educación y no tenemos al otro lado una cara visible, no hay petitorios. No me puedo sentar a conversar así. Otro tema grave es que los vecinos de Santiago están aburridos que se lanzen bombas, que se quemen basureros, que rompan los focos de luz".herramienta más eficaz.