María Jimena Pereyra y reencuentro con Carola Soto en TVN: "Me preguntaron si me incomodaba su presencia"

La cantante María Jimena Pereyra asumirá como jurado para esta segunda temporada de Rojo y una de las coach será su ex amiga, Carola Soto.

No es secreto que entre ellas existe una rivalidad después que fueron buenas amigas y compartieron incluso en México. El problema estalló hace cinco años cuando la chilena hizo un comentario sobre la esposa de la trasandina, en el cual ella no quiso ahondar.

En entrevista con Lun , Pereyra habló sobre trabajar nuevamente con Soto pese a esta distancia que existe entre ambas y que llevó incluso a no saludarse. Hoy debutarán ambas por las pantallas de TVN.

"Tuvieron la gentileza en TVN de preguntarme si me incomodaba su presencia, pero les dije que no (...) Hemos tenido vidas bien diferentes, pero ahora la vida nos pone otra vez en el mismo proyecto, asi es que vamos a compartir", dijo la trasandina.

Sobre su discusión, sostuvo que "no hay que tener rencores" por las cosas del pasado. "Hemos tenido nuestras diferencias, pero son cosas que se solucionan". Y al igual que Soto, quien dijo que "somos mujeres adultas", la nueva jurado cree lo mismo.

"Somos mujeres grandes y profesionales. Vamos a trabajar juntas y eso me da esperanzas para limar las asperezas pendientes. No me importaría ser la primera en decirle "oye, hablamos". Si tengo que hablar yo, lo voy a hacer y no por el trabajo, sino porque me nazca", añadió.

Consultada de cómo lo hará con los pupilos de Soto, Pereyra sentenció que jamás los evaluaría mal por esa rencilla.

"Voy a ser súper objetiva con todos los participantes. Carola nunca me ha caído mal. Tenemos conflictos porque entre amigas también los hay (...) He pensado en saludarla, dejemos que fluya. A lo mejor a ella también le va a incomodar, pero creo que va a ser cuando tenga que ser".