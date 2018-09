Loreto Valenzuela acusó abuso sexual de parte del director teatral Raúl Osorio

En una conversación con la revista Ya, la actriz Loreto Valenzuela denunció que a fines de los años 70 fue abusada sexualmente por el director de teatro Raúl Osorio.

La actriz dijo que "vivía cerca de él, vivía en Colón con la Plaza Atenas y Raúl vivía más arriba. Terminabamos cerca de las 11 de la noche el taller, eran tiempos de toque de queda y nos íbamos juntos en la micro, lo que era una situación muy incómoda para mí".

Ello, durante el montaje de la obra "Tres Marías y una Rosa" de la que Valenzuela era una de las protagonistas y Osorio el director.

"De repente en el taxi un día, se me lanza encima y me empieza a besar, entonces... ¡si él era mi profesor y mi director! la persona con quien yo trabajaba, a la que le creía, del grupo en el cual yo estaba poniendo todo. Estábamos corriendo peligro" dijo Valenzuela, explicando que "estábamos trabajando en la Vicaría de la Solidaridad -que era coproductora del montaje-, que estaba muy vigilanda por la Dina, nosotras yendo a las poblaciones. Uno estaba ahí por una cuestión política también, no sólo artística".

La actriz explicó que la situación se reiteró en varias oportunidades. "Me daba besos, me besaba en la boca y me daba mucho asco, porque me quedaba con el olor de su saliva que era asquerosa".

"Se me ponía por detrás y me refregaba el paquete. O me agarraba y me empezaba a toquetear" añadió la actriz, quien recordó que en una de las giras por la obra "afortunadamente en un momento, se nos unió la Rebeca (Ghigliotto, fallecida esposa de Osorio). Entonces eso fue como "ahhhhh (en señal de liberación)".

Valenzuela dijo que uno de los motivos por lo que no lo hizo público fue por la asimetría de poder. "Son cosas que te dan tanta vergüenza que no las hablas. Porque siempre vas a sentir que te van a decir ´¿por qué le aguantas?' y cuando tu dices 'le aguanto porque no sé cómo manejarlo, no sé como hacerlo y porque yo quiero seguir en este lugar. Porque me importa, porque he trabajado demasiado tiempo ya en esto, porque es demasiado importante para mí".

"Siempre supe manejar a los hombres. Nunca nadie me ha hecho algo que no quiero. Excepto Raúl Osorio. Porque era quien tenía el poder sobre mí" dijo la actriz quien explicó por qué decidió revelar su caso. "A estas alturas no gano nada con hablar. Al revés. Yo ya tengo una carrera hecha. No estoy buscando portadas. Para mí hablar esto es una cosa de justicia, porque veo que él sigue haciendo cosas como 'La Mujer Rota' ¿En serio? ¿él va a ser el adalid? Él me rompió a mí".

Consultado sobre la denuncia por la misma publicación, Osorio, quien en 2014 fue expulsado de la Universidad Finis Terrae tras un sumario por acoso sexual, dijo que "no me interesa y si algo sucede, si algo pasa, bueno, las leyes del juego, de la justicia serán... Pero esto de estar acusando es muy grave y es muy peligroso Hay gentes, familias en medio".