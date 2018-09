Subdirector del SII fue suspendido temporalmente luego que su hija lo acusara de abuso sexual

El Servicio de Impuestos Internos (SII) suspendió temporalmente al subdirector de gestión estratégica y estudios tributarios, André Magnère, luego que su hija lo acusara de abuso sexual.

A través de su cuenta de Facebook, Valentina, de 19 años, dijo que el ejecutivo abusó de ella cuando tenía 13 años. "Ese hombre, a quien llamaba papá, abuso sexualmente de mi", escribió.

En su denuncia, la joven recordó que se fue a vivir con el hombre cuando sus padres se separaron. "Ahí compartía una pieza con él y dormíamos en una cama nido, yo en la cama de arriba y él en la cama de abajo. Recuerdo que un día, era el 14 de febrero de ese año, yo tenía 13 años, era en horas de la tarde, mis abuelos y mi tía con mi primo se había ido a la casa de Aculen y estábamos solos con mi padre en la misma pieza, yo en mi cama semi sentada viendo mi computador y él en su cama recostado viendo el celular. En un momento noté como algo extraño junto a mí, en el lado en el que estaba mi padre y al mirar vi que él estaba con una de sus manos masturbándose… Al mirar, él me miró, no dijo ni hizo nada y siguió haciéndolo. Yo me puse nerviosa y no supe qué hacer".

En tanto, Magnère negó las imputaciones, asegurando que es una "historia falsa, absolutamente falsa (...). Tengo la conciencia tranquila de cómo he obrado en esta vida" y espera que "Dios la perdone, y que los tribunales determinen la verdad y apliquen la justicia que corresponda".

Desde el organismo señalaron que a partir de próximo lunes 1 de octubre Magnère "tiene permiso administrativo sin goce de sueldo hasta que se aclare su situación".

La fiscal Mitzi Henríquez Pérez fijó para el 5 de octubre una audiencia de formalización.