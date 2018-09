Grupo "Motín Estudiantil" empapeló liceos de Santiago con fuertes mensajes

16:55 La agrupación de ultraderecha pegó diversas consignas de odio en los establecimientos. Los estudiantes señalaron que no han tenido respuesta de las autoridades ante las amenazas.

En medio del debate que surgió tras la presentación del proyecto "Aula Segura", un grupo de ultraderecha denominado como "Motín Estudiantil" empapeló algunos liceos de Santiago con fuertes mensajes contra algunos alumnos de los establecimientos.

"Aquí se forman mariconcitos" y "No eres revolucionario, eres una puta del sistema", fueron algunas consignas de odio que se vieron pegadas en las afueras de colegios como el Liceo 1, el Internado Nacional Barros Arana y el Instituto Nacional.

En declaraciones a La Tercera , Amanda Opazo, vocera de la Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Cones), afirmó que la agrupación los amenaza y que hasta ahora no han recibido respuesta de las autoridades ante estos hechos.

"Hasta ahora nadie se ha pronunciado respecto del tema y la única respuesta que hemos tenido es del mismo grupo, que nos amenaza a través de redes sociales", expresó.

La dirigenta afirmó que probablemente los autores de estos lienzos son adultos, por lo que espera que sus denuncias sean tomadas en cuenta.

En el Instituto Nacional, el rector Fernando Soto afirmó que esta es una situación inédita y que están "recabando antecedentes y no queremos anticiparnos a hacer un juicio. Una opción es que sean grupos de ultraderecha, no sería raro, y eso generaría un escalamiento de conflictos".

El grupo, en tanto, reafirmó sus mensajes ofensivos y aseguró que "dicen la verdad" sobre la situación que se vive en los liceos públicos.

"No nos disculpamos por los mensajes que situamos en los llamados colegios emblemáticos, no nos importa ser políticamente incorrectos; preferimos decir la verdad antes que no ofender a nadie", expresaron.