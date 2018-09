Carabinero que murió al chocar en moto esperaba resolución de Contraloría tras reclamar 24 días de vacaciones

El sargento 1° Raúl Yáñez, quien se convirtió en el mártir número 1.210 de Carabineros tras chocar su moto en una persecución policial, había interpuesto este año un recurso en Contraloría para recuperar 24 días hábiles de feriado legal correspondientes al 2017.

La resolución del organismo no alcanzó a llegar antes de su fatal accidente en Santiago centro.

Su abogado, Ángelo Sánchez, explicó que el 16 de abril presentaron esta acción para que se oficiara a la institución y conseguir la restitución de estas vacaciones. "A final de año él pidió estos días y no se los dieron con el argumento de que no había más motoristas", señaló el abogado.

En el requerimiento se señala a Contraloría que "en el ejercicio de sus facultades y competencias legales, proceda a requerir informe ante los hechos denunciados en la presente a Carabineros de Chile". Sin embargo, después de interponer el recurso el sargento volvió a Contraloría el 24 de agosto, casi un mes antes del accidente, pero aún no había respuesta.

El Departamento de Comunicaciones de Carabineros explicó a este medio que, "está estipulado en la ley que si se acaba el año y no ocupamos nuestros feriados legales de dicho periodo, entonces no podemos usarlos al año siguiente si no se hace una postergación de esos feriados legales".

Añadieron que el sargento fallecido sí tuvo vacaciones el año pasado: "7 días a contar del 10 de marzo" y "19 días desde el 30 de octubre"; días correspondientes a feriados legales del 2016 que él había postergado en su momento, además de permisos administrativos y especiales.

"El 28 de diciembre del año pasado el sargento pidió sus días correspondientes al 2017 y se le negaron por necesidades de servicio. Él debió pedir expresamente por escrito la postergación de sus días para este año, lo que no hizo. Eso es un ejemplo de que se pospuso él mismo una vez más por el bien de otros (...) no corresponde culpar a una persona fallecida, pero hay procesos administrativos que cada uno tiene que hacer", señalaron.

El abogado Sánchez, cercano también a Yáñez, lamentó el accidente fatal del motorista y la nula resolución de Contraloría hasta el momento.

"¿Qué nos queda ahora?, que el mismo contralor vaya al cementerio a decirle a Yáñez que le otorgarán los días de vacaciones que solicitaba. Ahora ya no, es demasiado tarde, prácticamente murió esperando poder recuperar esos días", finalizó.