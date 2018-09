Nabila Rifo sufrió múltiples fracturas tras accidente doméstico

Nabila Rifo, la joven de 31 años que perdió los ojos tras una brutal agresión de su ex pareja en Coyhaique, resultó con múltiples fracturas en su pierna derecha tras un accidente doméstico.

El pasado 16 de septiembre la mujer se cayó de la la escalera desde el segundo piso de su vivienda.

En el hospital local la operaron y le instalaron un fijador externo por una fractura de tibia. Debido a la complejidad de las lesiones, fue trasladada al Instituto Traumatológico, en Santiago.

"Me caí desde la escalera de mi casa. Me resbalé, porque tengo piso flotante. Ni siquiera pisé un peldaño", dijo a El Mercurio.

La joven explicó que "tengo una fractura muy complicada. Me han dicho acá que se me rompió la tibia y el peroné, además de los huesos del tobillo. El doctor está viendo cómo me pueden operar para no quedar con secuelas. El riesgo es que a lo mejor no pueda volver a caminar bien".

La próxima semana Rifo sería sometida a una nueva intervención, estimándose que su convalecencia podría durar unos dos meses.