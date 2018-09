Transportes evalúa exigir cuatro airbags obligatorios

La ministra de Transportes, Gloria Hutt, anunció que en el marco de las nuevas propuestas para mejorar la seguridad vial se están evaluando una serie de normas para elevar los estándares de seguridad de los autos como exigir cuatro airbags obligatorios en todos los vehículos que ingresen al país. “Hemos conversado con ellos (automotoras) y uno de los temas específicamente es el de los estándares. La misma marca de vehículo produce aparentemente el mismo vehículo para todo el mundo, pero no es así. El (auto) que llega a Chile viene con menos equipamiento, viene con algunos equipamientos que son de menor seguridad que su equivalente en el mundo desarrollado. Es un tema central al cual tenemos que dedicarle mucha atención”, explicó la secretaria de Estado.

“Incluso si vienen de allá son fabricados con un estándar distinto para distintos mercados”, señaló. Ante el ejemplo de que muchos vehículos se venden con un mínimo de cuatro airbags en Estados Unidos o Europa y acá llegan con dos pues la ley no pide más, la ministra dijo: “Exacto. Hay otros elementos de seguridad que son bien fundamentales así que nosotros vamos a trabajar en eso, en que el estándar sea el mismo, porque si no, no vamos a lograr nunca mejorar nuestras cifras”.

Consultada sobre cómo podrían incidir estos cambios en los precios de los vehículos debido al impuesto al lujo que termina gravando los mejores equipamientos, respondió que “lo vamos a tratar ahora justamente todos los temas tributarios. Es del Ministerio de Hacienda en realidad y cualquier cosa que toque impuestos me va a significar una pelea con mi colega Larraín”.

Ante el escenario de que más equipamiento de seguridad implique mayores precios para los consumidores, Hutt señaló que “lo de los costos habría que revisarlos porque la fabricación masiva que tiene un estándar tiene también un (costo) marginal si va a un mercado del tamaño del nuestro. Casi que es menos económico fabricar especial que para nosotros”.

Sobre la opción de que Hacienda se abra a rebajar el impuesto al lujo, Hutt aseguró que “el ánimo de Hacienda es siempre de recaudación y ahí es donde todos los demás tenemos que argumentar adecuadamente y el ministro es muy sensato”.

Defendió la rebaja de la velocidad máxima a 50 km que ha sido tan polémica y llamó a informarse pues es una medida que salva vidas.

También llamó a la responsabilidad de los conductores, especialmente en el uso de los cinturones de seguridad, que en Chile lo hace solamente el 70% de la gente. Y 30% en el asiento posterior. “Eso requiere cultura, (…) todas estas medidas de seguridad que van a la protección de la vida propia o de la familia que va dentro del vehículo terminan siendo impuesta por ley, por normativa. En el fondo el garrote es el que cambia el comportamiento y no la zanahoria”.