Don Francisco y denuncias de abusos en Sábados Gigantes: “Si esto pasó el 80 o el 70, ¿tenía que salir en estos días?”

En conversacion con el diario El Mercurio, el animador Mario Kreutzberger, “Don Francisco”, se refirió a la denuncia de un abuso en el clan infantil que realizó la comediante Natalia Valdebenito.

Kreutzberger lamentó que la acusación se hiciera pública en una fecha cercana a la realización de la Teletón.

“¿Sabes lo que me hincha las pelotas con esto? Porque es la verdad, es la mala onda, porque estamos tratando de unir a toda la gente con la Teletón” dijo el animador.

“Don Francisco añadió que “si esto pasó el año 80 o el año 70, ¿tenía que salir en estos días? Además no hay ninguna acusación, ni nombres ni nada, es una cuestión al voleo que se tiró”.

Sobre la denuncia en concreto Kreutberger dijo que hubo un caso en que “se tomaron todas las medidas inmediatas. El camarógrafo fue inmediatamente despedido. Fue lo único que yo recuerdo, pero por el clan infantil pasaron más de 200 niños”.

Sin embargo precisó que “creo que Natalia Valdebenito no se refiere a este caso, porque ella en esa época no estaba en el clan infantil, no sé a qué se refiere”.