Casen 2017: más de 220 mil personas se identificaron como homosexuales

10:16 Desde el Movilh aseguraron que las cifras no son "realistas", aunque valoraron el trabajo para "obtener cifras oficiales".

221.796 personas (1,54% de la población) se declara gay o lesbiana en Chile, según la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen) 2017 y de acuerdo al análisis realizado por “Pulso” y dados a conocer por “La Tercera”. Esta cifra superaría en 75 mil personas más con respecto al estudio de 2015.

Los resultados se obtuvieron en base a dos preguntas que se agregaron en la encuesta por primera vez en 2015. Entre ellas, estaba: “"¿Cuál de estas alternativas define mejor su orientación sexual?: heterosexual (atracción hacia el sexo opuesto), gay/lesbiana (atracción hacia el mismo sexo) y bisexual (atracción hacia ambos sexos)".

Mientras que una segunda planteaba: “"En cuanto a su género, ¿usted se identifica como masculino, femenino u otro?".

De aquí, que también 48.127 personas, marcando un 0,33% se declararon bisexuales y en la categoría “otras” se ubicaron 15.895 (0,11%). Por ende, casi un 2% de la población mayor de 18 años no se define heterosexual.

Por otro lado, en cuanto a la identidad de género, un 3,7% de hombres en su sexo biológico se declaran de género femenino y un 2% de las mujeres se identifica con el género masculino.

Según comentó Alemka Tomicic, codirectora del Centro de Estudios en Psicología Clínica y Psicoterapia de la U. Diego Portales (Cepps-UDP), estos datos en comparación con el 2015 donde había un 1,54% de encuestados que no se declararon heterosexuales son “un alza pequeña, en la que quizás ciertas discusiones sociales que se dieron en temas como el Acuerdo de Unión Civil (AUC) pueden haber influido en que cada persona puede declararse como diversa”, dijo.

DESACUERDOS

Sin embargo, desde el Movilh, Óscar Rementería, insiste en que las cifras no revelan la realidad nacional. “El porcentaje que aparece en Casen es bastante bajo, considerando que en Chile somos 17 millones de habitantes. Se reconoce el trabajo de obtener cifras oficiales, pero no creemos que el porcentaje de población homosexual sea realista”, agregó a La Tercera.

Incluso, Caterine Galaz, coordinadora del Núcleo de Estudios Críticos de la Diversidad de la U. de Chile, explica que la no declaración de las personas y el no reconocimiento de su sexualidad tendría que ver con la existencia de “mucha homofobia, lesbofobia, transfobia, entonces no mucha gente lo declara en una encuesta”, concluyó.