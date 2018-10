Experto en derecho canónico por expulsiones de Karadima y Precht: "El Papa está con una gran preocupación por Chile"

El experto en derecho canónico, Francisco Javier Astaburuaga, se refirió a las expulsiones de Fernando Karadima y Cristian Precht del sacerdocio, acusados de abuso sexual.

"El Papa está cumpliendo su compromiso y nos va a llevar adelante. Ya ha aceptado la renuncia de ocho obispos, el Papa está con una gran preocupación por Chile", dijo a radio Agricultura.

Respecto al ex párroco de El Bosque, el experto sostuvo que "se ha hecho justicia porque el caso Karadima ha sido un debacle para la Iglesia, me parece muy bien. Creo que el Santo Padre está decidiendo en conciencia, no creo que sea atribuible a presión. Su decisión es en conciencia y me parece legítima".

En relación al ex vicario de la Solidaridad, Astaburuaga calificó como "lamentable" su declaración, "porque cuando se decide la expulsión, se está tomando una decisión de una autoridad jurídica. Me parece lamentable que manifieste que es inocente, porque los papeles muestran su culpabilidad".