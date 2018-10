Heraldo Muñoz por fallo en La Haya: "En definitiva, este caso se acabó"

Luego que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) estimara por 12 votos contra 3 que Chile no contrajo obligación legal de negociar con Bolivia una salida al mar, el ex canciller Heraldo Muñoz celebró el histórico fallo de La Haya y sostuvo que marca un antes y un después respecto a los reclamos bolivianos.



"Estamos muy contentos y ya lo habíamos dicho, la integridad territorial de nuestro país no se toca, las fronteras van a ser iguales a las que estaban establecidas antes de la lectura de nuestro fallo, nuestra población no está afectada", manifestó el ex ministro de Relaciones Exteriores, quien además encabezó las delegaciones durante meses bajo el mandato de Michelle Bachelet.

"En definitiva, este caso se acabó y se acabó el intentó de una obligación de negociar por parte de Bolivia hacia Chile, eso no existe, ha dicho la Corte (...) Creemos que esto es punto y final en este caso", agregó.

De todas maneras, Muñoz indicó que ahora depende del gobierno boliviano respetar este fallo. "Nosotros dijimos que Chile respeta el derecho internacional y los tratados, ahora la pelota está en el lado boliviano, vamos a ver si van a cumplir con su palabra y con este fallo tan contundente donde nos han dado toda la razón".

Por su parte, el senador por Arica y Parinacota y, ex agente chileno de la demanda de Bolivia, José Miguel Insulza, también celebró este fallo y dijo que "hay una serie de temas que esperan mejor disposición de Bolivia para ser resueltos".

Insulza añadió que "ojalá que Bolivia entienda que para empezar a conversar, hay que tener relaciones diplomáticas" y agregó que "no le queda más que entrar a conversar con nosotros, ojalá con relaciones diplomáticas", en relación a la actitud que espera del presidente de Bolivia, Evo Morales.