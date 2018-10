Víctima de Karadima calificó a Ezzati como "buen criminal" por no colaborar con la justicia

Dos de las víctimas de Fernando Karadima criticaron que el arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, guardara silencio en la investigación por el presunto encubrimiento de abusos sexuales.

A través de su cuenta de Instagram, José Andrés Murillo sostuvo que "como buen criminal, Ezzati en lugar de cooperar con la justicia, se acogió a su derecho a guardar silencio. Un derecho, sí, pero de encubrimiento".

El periodista Juan Carlos Cruz calificó como "cobarde" al religioso.

"El cobarde cardenal Ezzati va a declarar como imputado y decide no hablar para no autoincriminarse. Dónde queda 'voy a colaborar en todo con la justicia'. Obispos delincuentes algún día terminarán en la cárcel. Han destrozado tantas vidas! No nos callemos ante esto!", tuiteó.

El profesional dijo que se trata de "una falta de respeto e impresentable. Tiene derecho a hacerlo, pero es una nueva afrenta a las víctimas y al Estado".

Agregó que "el derecho a no autoincriminarse protege a personas para no declarar sobre hechos que pueden generar responsabilidad para el declarante...es esto una confesión de Ezzati? Atenta contra toda ética humanista y muestra la misma falta de empatía con victimas de siempre".

El prelado debía declarar hoy ante el fiscal Emiliano Arias, pero se acogió a su derecho a guardar silencio. Según su defensa, no lo hará hasta discutir el sobreseimiento de la causa con el Ministerio Público.