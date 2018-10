Director del Museo de la Memoria se bajó de programa de Kathy Salosny: "Se me ocultó que iba José Antonio Kast"

19:46 Francisco Estévez afirmó que pocos minutos antes de la grabación de "No culpes a noche" le dijeron que compartiría el panel con el ex candidato presidencial de derecha. "Es una conducta poco profesional", afirmó.

El director del Museo de la Memoria, Francisco Estévez, anunció su bajada del programa "No culpes a la noche" de TVN, ya que según él, se le avisó con pocos minutos de anticipación la presencia del ex candidato presidencial de derecha, José Antonio Kast.

En su cuenta de Twitter, Estévez contó que fue invitado al programa conducido por Kathy Salosny para hablar sobre los 30 años del triunfo del No, pero que al ver al ex UDI, a quien calificó como "negacionista", decidió retirarse del estudio.

En declaraciones a Emol , el historiador afirmó que "es una conducta que yo creo que es poco profesional. Que te inviten a un programa y te oculten quién va a estar para crear así una especie de imagen de polaridad. Entonces no es tema de no poder discutir, claro que se puede discutir, pero en un contexto así yo creo que no era válido".

Estévez señaló si le hubieran avisado con anterioridad de la presencia de Kast tampoco habría asistido. "No, no en este contexto porque se trata de los 30 años del No. Entonces, ¿Cómo vamos a estar discutiendo con él en un programa dedicado al plebiscito, a 30 años del No", afirmó.

"Es discutir con un negacionista que ha avalado la violación a los derechos humanos en nuestro país. No me parecía prudente hacerlo en el marco de lo que es la celebración del triunfo del No. Entonces por eso me retiré del canal siguiendo el ejemplo de Alejandro Goic", aseveró.

El encargado del recinto de Matucana hizo así una alusión a lo ocurrido con el actor de Mega, quien decidió salir del estudio de "Mucho Gusto" ante la presencia de Patricia Maldonado.