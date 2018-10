Joven absuelto por supuesto piropo en Las Condes: "Nunca sentí que hubiera hecho algo malo”

Rodolfo Concha se transformó en el primer acusado de lanzar un piropo en Las Condes. Ahora, absuelto en el caso por el juzgado policial de la comuna, reiteró que jamás tuvo la intención de decir un piropo.

"Las palabras que dije no fueron un piropo, sino que una frase para ofrecer verduras a una persona, nada más (...) cuando no haces nada malo sientes que no hay problema, pero con esto se limpia mi nombre”.

Todo ocurrió cuando vendió un poco de ensaladas y pasó un hombre junto a su hija, con quienes tuvo el problema más tarde.

"Se demoraron en decirme algo, pasaron 7 minutos cuando él se devuelve para insultarme. Yo me quedé, no me arranqué. El caballero dijo que me iba a demandar por acoso callejero, le dije que hiciera lo que quisiera, nunca sentí que hubiera hecho algo malo”, contó a La Cuarta.

Rodolfo agregó que nunca más dirá nada en Las Condes, "yo no soy de andar diciendo cosas que molesten a las mujeres”.

El abogado de Rodolfo, Marcelo Troncoso, explicó que el parte policial decía linda silueta, pero el parte detallaba específicamente “coma más ensalada para que mantenga su silueta”.

Finalmente, la jueza desestimó la denuncia porque no encontró que la conducta de Concha haya cumplido "una suerte de tipo infraccional".

"Se necesitan ciertos requerimientos, como referirse a ciertas partes del cuerpo, debe ser unidireccional, que se menoscabe a la persona, en este caso a una mujer, lo que no ocurrió”, agregó.