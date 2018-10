Tomás Cox y las nuevas denuncias por abusos contra su primo obispo: "Debería expiar sus culpas legalmente"

El comunicador y productor de eventos, Tomás Cox, habló luego que se conocieran nuevas denuncias por abusos en contra del ex arzobispo de La Serena, Francisco Cox, quien es su primo en segundo grado.

En declaraciones a La Segunda , el locutor de radio El Conquistador recordó el impacto que vivió a principios de 2001, cuando se dieron a conocer las primeras acusaciones contra su pariente, quien actualmente está retirado en un hogar de reposo en Alemania.

"Como consanguíneo me inspira compasión y humanidad, pero él debería expiar judicial y legalmente sus pecados como corresponde. Lo que ha pasado es una brutalidad", afirmó.

Cox recordó que cuando se presentaron las primeras acusaciones contra el religioso se le cruzó un hombre en plena avenida del Mar de La Serena, quien le advirtió que algo estaba pasando con él.

"No lo podía creer, se me cortó la respiración, no lo esperé nunca. Fue un impacto brutal. Me dije: 'Dios mío, ojalá sea un error, una difamación, una injuria, un mal entendido'", dijo.

El también conductor del programa "Cara a cara" de La Red afirmó que "soy católico y para mí, como su familiar es una tragedia, un dolor y una desilusión terrible. Evidentemente él tiene que salir de la Iglesia voluntariamente".

Ayer se supo que hay dos causas judicializadas abiertas en contra del cura, las cuales están siendo investigadas en Rancagua y La Serena, y que pretende encontrar a los responsables de un posible encubrimiento de los delitos.