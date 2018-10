Joven grabó las agresiones de su pareja: "Lo hice para que me creyeran"

Zaida Vargas, una joven de 22 años de la comuna de Puente Alto, decidió hacer pública una denuncia por violencia y abuso contra su pareja, grabando el momento en que lo encara, recibiendo de vuelta patadas y puñetazos.

"Ya me cansé de estar callada, de cerrar la boca de aguantar abusos de que me dejara como la mala de la película, de vivir llorando", señaló la mujer en su cuenta de Facebook.

En su publicación, que adjuntó con imágenes de sus moretones en el rostro, Vargas agregó que el individuo "me obligó a tener un bebé que no quería. Pospuse mi último semestre de carrera por un embarazo no deseado, el cual tuvo muchas complicaciones y que me amenazó constantemente que si yo no tenía ese bebé me denunciaría. Me dejé abusar muchas veces sexualmente sin querer tener relaciones en el embarazo y post embarazo. Por eso mi hijo nació prematuro de 32 semanas".

Vargas explicó que el video lo grabó tras comprobar una infidelidad por parte de él. "Aguanté por mi hijo para que no nos faltara el plato de comida porque mi condición de vida era precaria, padres recién separados y sin un techo para vivir", añadió.

En declaraciones a 24 Horas , la mujer afirmó que se vio en la necesidad de grabar y viralizar los episodios de violencia "para que me creyeran", ya que habían personas que creían que "era yo la que lo atacaba".

"Antes había violencia de malos tratos, pero eran empujones, manotazos, cosas así. Nunca fueron golpes", expresó.