Ricardo Lagos pide ignorar reacciones de Bolivia: "Chile tiene temas más importantes”

El ex Presidente Ricardo Lagos pidió "no darle bola" a las reacciones desatadas en Bolivia tras el fallo en la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

"Yo me olvidaría de seguir hablando de Bolivia. Quisiera que la Cancillería hable de otras cosas... Ese es mi punto de vista: Chile tiene temas más importantes".

Lagos comparó el triunfo nacional en La Haya con un campeonato de fútbol, "alguien podría decir, que fue un 8-0, porque les rechazaron todos los argumentos".

En la misma línea futbolística, Lagos agregó, "cuando se está en política, se gana y se pierde mucho, muchas veces. Entonces, cuando usted gana, debe tener cierta modestia, ¿verdad? No fanfarronear más. Y cuando pierde, mejor que usted se consuele y se lama sus heridas tranquilo, sin llorar mucho, porque también hay que tener un poquito de dignidad",

Sobre las reacciones que ha tenido Evo Morales tras conocer el fallo y sus continuos dichos hacia Chile, el ex mandatario precisó que "yo miraría para el techo. Que se desahogue, está bien. Pero no le demos bola: no reaccionemos a eso, porque entonces se mantiene el tema Chile-Bolivia, y lo que yo quiero es que desaparezca el tema Chile-Bolivia, en el sentido de que no es un tema que nos quite un sueño. Tenemos la tranquilidad, se ha reconocido nuestro derecho, seguimos tranquilo por la vida".

El ex Jefe de Estado no quiso referirse respecto a si Evo Morales es o no un "interlocutor válido" para Chile, cuestión que han puesto en duda, entre otros, su propio hijo, Ricardo Lagos Weber.

"Si (a Evo Morales) lo (re)eligen Presidente, hay que negociar con él, pero este es un tema boliviano", insistió: "Si ellos quieren iniciar el diálogo y él (Evo Morales) aún es Presidente, con él hay que conversar. No se puede andar calificando a los presidentes según el gusto. Otra cosa es que se le diga que la forma en que se ha referido a Chile es inadecuada, y eso está bien", comentó.