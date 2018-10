Heraldo Muñoz: "No soy candidato ni precandidato presidencial"

15:01 El ex canciller negó una candidatura a La Moneda, pese al apoyo y aprobación que ha obtenido de la ciudadanía en las encuestas.

El ex canciller Heraldo Muñoz estuvo de invitado en el programa Estado Nacional, donde descartó una candidatura a La Moneda pese a la aprobación que siempre ha obtenido en las encuestas.

"No soy candidato ni precandidato presidencial (...) me parece un abuso de la opinión publica que una evaluación temporal me convierta en virtual candidato", afirmó en TVN.

Sin embargo, el actual presidente del PPD no es determinante en esta materia. "Después que se vivan las elecciones municipales se verá qué decisión se toma sobre si puedo ser o no una carta", sentenció.

En cuanto al victorioso fallo de La Haya para Chile, el ex ministro de Relaciones Exteriores destacó el trabajo del equipo jurídico que estuvo enfocado durante cinco años a este proceso y recalcó que "Chile no debe negociar una salida soberana con Bolivia".

Sobre las críticas de Evo Morales tras el informe de la CIJ, añadió que la actitud del mandatario es "asombrosa, pero es parte de la disputa interna que hay en Bolivia".