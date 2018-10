Fiscal Arias: "En ningún caso ha habido colaboración de la Iglesia de poner voluntariamente los antecedentes a disposición"

El fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, se refirió en conversación con radio Cooperativa, a la investigación que lidera por eventuales encubrimientos de casos de abusos sexuales al interior de la Iglesia Católica. El investigador, además, abordó los dichos del obispo Francisco José Cox, quien abordado por un equipo periodístico de TVN habló de las denuncias que pesan en su contra tanto en Chile como en Alemania.

Cox dijo al ser consultado por las denuncias que "eso no es problema mío", a lo que Arias dijo que "no es algo excepcional esto uno puede observar normalización de ciertas conductas. La pena no solo tiene por objeto sancionar al culpable, también se tiene vista la prevención para que estos casos no vuelvan a seguir ocurriendo. Lo que señala no es algo excepcional".

Sobre la denuncia que maneja en contra del prelado, Arias dijo que "en la investigación ha habido mucha denuncia espontánea y ahí es donde aparecen antecedentes del señor Cox, no puedo dar más antecedentes. se ha incautado muchísima investigación, y ahora vamos al análisis de la evidencia".

Respecto de la decisión del arzobispo de Santiago y cardenal de la Iglesia, Ricardo Ezzati, de guardar silencio ante la solicitud de su testimonio, el investigador dijo que ""La conducta de guardar silencio de este imputado (Ezzati) es común a la conducta que ha tenido la Iglesia Católica en todos los otros casos".

"Debemos recordar acá que nosotros hemos obtenido toda la evidencia a consecuencia de haber solicitado autorizaciones judiciales, acá en ningún caso ha habido una colaboración espontánea, una colaboración de la Iglesia Católica de poner voluntariamente los antecedentes a disposición del Ministerio Público" dijo Arias.

El persecutor también se refirió a la suspensión momentánea en la que se encuentra la investigación, luego de que la Corte de Apelaciones de Rancagua acogió un recurso de no innovar presentado por el obispado de Valparaíso.

"Me llama la atención el ejercicio del recurso de protección del afectado. Eso es estrategia del arzobispado de Valparaíso y ellos pueden plantear lo que quieran. Pero ellos piden la devolución de un computador y se pide la orden de no innovar en algo que afecta toda la causa" planteó.