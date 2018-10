Mujer que intentó rescatar a gata en Las Condes: "Pensé que se iba a morir, llevaba dos días ahí"

Paulina Cuevas fue la protagonista ayer en redes sociales, luego que el alcalde de Las Condes compartiera su historia en Twitter.

La mujer escaló un árbol de seis metros para poder rescatar a la gata de su mamá de 82 años. Mandy, la felina de cuatro años, se aventuró y decidió subir este árbol pero después no pudo bajar. Lo mismo pasó después con Paulina: "No me arrepiento de lo que hice", dijo.

Cuevas debió ser rescatada con una ecalera de Bomberos, luego que las ramas comenzaran a quebrarse y quedara atrapada junto a la gata en el árbol.

"Decidí subirme porque pensé que la gata se iba a morir. Ya llevaba dos días y medio arriba, la veía jadear y llorar", precisó la mujer.

Según relató a Lun , la mañana de ayer recibió un llamado de su mamá muy urgida por la situación. "Fui a Bomberos y me dijeron que no podía hacer nada porque tenía que intervenir Carabineros primero. Al llegar a una comisaría me dijeron que tenían un asalto, un portonazo y un muerto, entonces no podían ocuparse por el momento. Lo entedí, pero sabía que tenía que hacer algo".

Cuando regresó al edificio decidió hacer algo por sus propios medios. Primero usó un palo para limpiar piscina pero no tuvo éxito, fue ahí cuando decidió escalar el árbol. Tras el impasse que terminó con un despliegue de Carabineros y Bomberos, ambas fueron rescatadas.

El etólogo Hernán Dueños, explicó que los gatos y felinos de menor tamañano buscan esconderse en los árboles para tener un lugar de observación alto para la caza. "Algunos felinos escalan demasiado alto y se ven atrapados y no son capaces de bajar", señaló. De todas formas, aclaró que los felinos tarde o temprano encuentran la manera de bajar.