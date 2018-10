Ministra de Educación: "Rociar con bencina a un profesor no es 'decir lo que pienso'"

La ministra de Educación, Marcela Cubillos, salió al paso de las protestas que esta mañana protagonizó un grupo de estudiantes de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces) en las cercanías de la Plaza Italia.

Los manifestantes reclamaron en contra del proyecto Aula Segura, que busca entregar mayores facultades a los directores de establecimientos educacionales, para expulsar a alumnos involucrados en hechos de violencia.

"Si ahora es delito decir lo que pienso, presa también voy sargento" dijo un lienzo que los estudiantes desplegaron en la señalética del sector.

Cubillos, por medio de su cuenta en Twitter dijo que "rociar con bencina a un profesor o lanzar una molotov adentro de una escuela no es 'decir lo que pienso', como he visto que algunos alegan. En cualquier país del mundo son delitos y no manifestaciones de 'libertad de expresión'".

"Nuestra primera responsabilidad es hacer todo lo posible por proteger y dar seguridad a los estudiantes que quieren asistir en paz a sus escuelas y a los profesores que han dedicado su vida a enseñar" añadió la secretaria de Estado.