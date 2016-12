Siete consejos para proteger tu celular de virus y ataques informáticos

Aunque suene una exageración, hoy el celular contiene el respaldo de prácticamente todo lo que ocurre en nuestras vidas. No sólo imágenes, datos importantes, sino también cuentas y contraseñas. Y a pesar de contener esa información, sólo un 42% de las personas cree que es importante tener alguna protección en su celular o tablet.

De hecho, el 21% de los usuarios cree que el malware no pueden afectar a los smartphones y sólo el 57% de las tablets y el 53% de los smartphones cuentan con una solución de seguridad.

David Alfaro, gerente general de Arkavia Networks, empresa especializada en entregar soluciones de seguridad de información, recomendó algunas claves para entregarle protección a los contenidos del dispositivo.

1- No instalar software desde fuentes no oficiales: al momento de descargar aplicaciones es preferible usar desarrolladores identificados. Tampoco es recomendable colocar sofwares que soliciten mecanismos de acceso no vinculantes.

2- Revisar los permisos que se piden frente a una instalación: cuando se descarga una aplicación, se acepta una serie de permisos de acceso a contactos, geolocalización, SMS e internet. Efectivamente esto se pide para gestionar algún servicio, pero no para un juego que no tiene por qué tener ingreso al correo.

este alcance de autorización se puede modificar en “Configuración” para que una red social no se use como base de datos. Es preferible desactivar algunos permisos y sólo activarlos cuando sea necesario.

4- Instalar una aplicación de seguridad antimalware en su móvil: existen algunas que dan filtro a los textos y llamadas, otras tienen un bloqueo antirrobo cuando el dispositivo se pierde o es robado. También se puede configurar el respaldo de ciertos archivos si es necesario.

existe un software que encripta o cifra archivos con una clave. Quien no esté autorizado a verlos, entonces los documentos se vuelven inservibles. Sólo podrá hacerlo con contraseña.

es necesario asegurarse de colocar el PIN de activación o código de emparejamiento. El mismo consejo puede ser aplicado para la localización geográfica del dispositivo. Es mejor mantenerla desactivada cuando no se ocupa y encenderla al momento de necesitarla.

usa un bloqueo automático con contraseña para ingresar al tablet o Smartphone.