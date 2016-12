Cuenta desafía a Instagram a censurarle sus fotos de pezones

09.12.2016 Publican imagenes en primer plano, por lo que no es fácil reconocer si son de hombres y mujeres. La red social eliminó una... pero era masculina.

Más de un dolor de cabeza le provoca a Instagram eso de censurar los pezones, pues hay veces en que se han equivocado o bien eliminado imágenes que no tenían nada de eróticas.

Para ponerlos en más aprietos, surgió una cuenta, @genderless_nipples (pezones sin género)que los desafía a eliminarles fotos de pezones que son en tan primerísimo primer plano, que es difícil distinguir si son femeninos o masculinos.

"Querido Instagram, ¿por qué no intentas adivinar qué pezones puedes borrar y cuáles no? ¡Buena suerte!", fue el primer post de la cuenta que critica que los hombres puedan mostrar esa parte de su cuerpo y las mujeres no.

Cada imagen va acompañada de un mensaje reivindicativo.

La única borrada ha sido una de un pezón masculino.

There is no wrong way to have a body. ???? - Glenn Marla Una foto publicada por Genderless Nipples (@genderless_nipples) el 8 de Dic de 2016 a la(s) 7:40 PST