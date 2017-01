Cambio de mando digital: Obama le entregó la cuenta de Twitter @POTUS a Trump

Política en 140 caracteres: la cuenta de Twitter @POTUS ya pertenece a Donald Trump.

Segundos después de que el polí­tico de 70 años jurara el cargo como presidente número 45 de Estados Unidos, desaparecieron las entradas y las fotos de Barack Obama y en lugar de eso apareció sólo una foto de Trump delante de una bandera estadounidense ante la Casa Blanca.

Por el momento hay un solo tuit que corresponde al discurso del inicio de su gobierno.

Según se dijo, Trump quiere mantener de todas formas su cuenta personal en la red social @realDonaldTrump , desde donde ha escrito tantos polémicos mensajes que han divido a la sociedad.

Pero los mensajes de Obama no desaparecerán, sino que pasarán a la cuenta @POTUS44 . Los seguidores de la cuenta @POTUS pasarán automáticamente a seguir @POTUS44, pero no la nueva cuenta de Trump.

I'm still asking you to believe - not in my ability to bring about change, but in yours. I believe in change because I believe in you.