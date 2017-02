Según Netflix, Chile es el cuarto país más infiel para ver series

Ninguna relación está a salvo. De acuerdo a un nuevo estudio liberado hoy por Netflix, cerca de la mitad (46%) de las parejas de streaming encuestadas alrededor del mundo ha sido infiel; pero no es lo que tú crees.

Definido como ver un programa de TV antes que tu pareja de streaming, la infidelidad en Netflix fue develada por primera vez en un estudio realizado en Estados Unidos en 2013. Cuatro años después, la infidelidad se ha triplicado y se ha convertido en una conducta común alrededor del mundo. Nuestra región lleva la delantera en este fenómeno, ya que el 54% de los encuestados en América Latina declaró haberle sido infiel a su pareja de streaming. Es más, México y Brasil son los países con más parejas infieles (58%) del mundo, y en el tercer lugar se encuentra Colombia.

¿Y quién ocupa el cuarto lugar en esta escala de infidelidades? Chile: en nuestro país, el 51% de los encuestados le ha sido infiel a su pareja de streaming, mientras que el 49% señala que nunca lo ha hecho. Estos “infieles seriales” están equitativamente divididos, ya que la mitad son mujeres y la otra hombres.

Este comportamiento solo crece y crece, con un 60% de los consumidores diciendo que serían más infieles si supieran que se saldrán con la suya. De hecho, en el caso de Chile, ¡la mayoría es infiel en secreto! Un 67% de las parejas encuestadas nunca confiesa y el 56% sería infiel más seguido si tuviese la certeza de que no los van a atrapar. Si tu pareja se queda dormida… mala suerte, eso no es infidelidad para el 67% de los encuestados.

Pero cuidado: una vez que eres infiel, ya no puedes parar. Mundialmente, el 81% de las parejas son reincidentes y el 44% ha sido infiel más de tres veces. Nuestro país no se queda atrás en este caso, ya que el 61% de las parejas nacionales ha sido infiel en tres o más ocasiones, convirtiéndonos así en los mayores reincidentes de América Latina. Las parejas encuestadas señalaron sentirse “a gusto” con la infidelidad; el 56% piensa que no tiene nada de malo. Sin embargo, hay algunas (8%) que creen que es incluso peor que tener un affair real.

En un mundo de maratones televisivas, en el que parece fácil decir “solo un episodio más”, las infidelidades en Netflix prácticamente se han convertido en la nueva norma.

La infidelidad sucede en todo el mundo… aunque varía un poco en cada país. La mayor cantidad de parejas infieles se encuentra en Brasil y México (58%), y las más fieles están en Holanda (donde el 73% no ha sido infiel), Alemania (65%) y Polonia (60%).

¿Con qué programas estamos siendo infieles? (Con todos)

Aunque ningún programa está prohibido, las grandes tentaciones del mundo son The Walking Dead, Breaking Bad, American Horror Story, House of Cards, Orange Is The New Black, Narcos y Stranger Things.

Se podría pensar que no es infidelidad si es que se trata de comedia y fantasía, ¿cierto? ¡Craso error! En el caso de Chile, la comedia (39%) y la ciencia ficción/fantasía (38%) generan más infidelidad que el drama (36%)... aunque por un pequeño margen.