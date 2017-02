Una nueva academia para emprendedores se lanzará en el sur de Chile

Nube Academia es una instancia que hemos diseñado pensando en aquellos que tienen una idea de negocio y tienen la inquietud de llevar a cabo su proyecto en el corto plazo, pero sienten que no tienen las suficientes herramientas para decidir si es una buena opción desde el punto de vista económico y de propósito personal. Debido a lo anterior, hace algunos meses decidimos sistematizar un proceso que incluya metodologías y relatores que pudieran traspasar conocimiento y experiencia en este tipo de proceso de evaluación en un formato ejecutivo".

"En el caso de los emprendedores regionales, hay desafíos y características diferentes que ellos deben enfrentar: mercado de bienes físicos mucho más limitado, menos posibilidades para ofrecer productos y servicios especializados, menor cantidad de proveedores especializados, algunos problemas relacionados con centralización como toma de decisiones de instituciones, empresas, stakeholders, menor acceso a capital privado y en general a redes de negocios. También temas relacionados con logística y cargar con un prejuicio de que las cosas de regiones son menos desarrolladas que en Santiago".

"Pero también hay cosas que juegan a favor de los emprendedores de regiones: más oportunidades en general debido a que hay muchas más áreas donde desarrollar servicios o productos para satisfacer necesidades locales, también otras de las diferencias que podríamos mencionar es el ambiente de negocio pequeño, que juega en contra en algunos aspectos pero que también juega a favor en el sentido que normalmente es un ambiente de tono más cercano, más 'familiar'".

"No tenemos una estimación precisa, pero sí conocemos el numero de nuevas sociedades: en la Región de Los Ríos se crean 400 por año. Se trata de un indicador que crece año tras año. También, sabemos de la cantidad de proyectos que postulan a fondos públicos, que son 1600. Y en específico, esta región tiene dos áreas priorizadas como lo son el sector de alimentos y el sector de economía creativa, un tercer eje se podría decir que es el de los servicios de turismo. Se espera que estas áreas lideren el dinamismo de la economía, en una dimensión regional".

"En primer lugar el emprendedor se encuentra con que tiene una idea de negocio, pero no sabe como validarla, no sabe si se puede convertir en algo rentable. En segundo lugar, aunque tuviera la seguridad de que así fuera no cuenta con las capacidades o herramientas necesarias para desarrollar un proyecto y evaluar su factibilidad técnica y/o económica. Finalmente, no sabe por dónde empezar, no tiene contactos, redes o aliados que lo puedan apoyar en su desarrollo, generalmente no cuenta con el capital necesario para iniciar, y el tiempo requerido para averiguar o conseguir todo lo anterior es tanto, que posiblemente no pueda compatibilizarlo con todas las tareas de su día a día, por lo que el riesgo personal y económico se vuelva tan alto que el potencial emprendedor desiste".

"Durante el 2017 se efectuarán tres versiones de Nube Academia , cada versión inicia con un evento de convocatoria masivo, gratuito y abierto a la comunidad en el cual se entregará contenido de interés para potenciales emprendedores mediante expositores, referentes nacionales en sus áreas de conocimiento. Posteriormente, se realizará la selección y matrícula de 15 participantes por academia, para participar de seis sesiones, las cuales se realizarán los días jueves y viernes durante tres semanas consecutivas (las sesiones tienen una duración de tres horas, de 18:30 a 21:30 horas) en las cuales el foco de los contenidos está en cómo transformar una idea en un proyecto factible de evaluar y desarrollar, mediante un proceso que aborda las siguientes etapas: exploración, investigación, experimentación, sustentabilidad y proyecciones, consolidación y comunicación efectiva en torno a contenidos críticos como metodología Design Thinking, equipo, negocio, mercado, desarrollo de producto, finanzas y comunicación efectiva".