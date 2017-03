Tras la polémica, Tito Beltrán anunció que no estará en el Día de la Mujer en Providencia

El tenor Tito Beltrán anunció que no participará del evento por el Día de la Mujer en Providencia, luego que se generara una polémica por una condena por violación en su contra, la que fue dictada en Suecia en 2008.

En conversación con Radio Bío-Bío , el artista lamentó que se reviviera el episodio, acusando una campaña del concejal DC de la comuna, Pablo Jaeger, para perjudicar a la actual edil Evelyn Matthei.

“Este hombre odia a Evelyn Matthei y quiere destruirla de cualquiera manera, cueste lo que cueste”, aseguró, agregando que "empezó a sacar cosas de 10 años de antigüedad, donde yo ya lo viví, lo pasé, lo sufrí, con mi familia, mis hijos, en estos momentos tengo una nueva familia aquí en San Vicente de Tagua Tagua, felizmente casado con mi señora y estamos viviendo nuevamente este acoso".

Beltrán también aseguró que se presentó en la comuna durante la administración de Josefa Errázuriz, y que allí no recibió ninguna queja de los concejales.

“También he cantado para la presidenta (Michelle Bachelet) en un encuentro internacional, y nunca han puesto ningún pero. Le pido al concejal Jaeger que, si es padre de familia, que respete un poco mi vida. Yo no le he hecho absolutamente nada”, expresó.

Por las razones para dejar el show, el que se iba a realizar junto al pianista Roberto Bravo, el cantante afirmó que "no quiero destruir un momento tan preciado como es el Día de la Mujer, que el respeto hacia la mujer es como el respeto a tu mamá".

El tenor reiteró su inocencia en el caso por el que fue condenado y no descartó presentar alguna acción legal contra el concejal demócratacristiano.