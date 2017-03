Mira cómo puedes jugar Ms. Pac Man en Google Maps

Google Maps, la aplicación usada para ubicarse en las ciudades y buscar direcciones, sorprendió con la inclusión del clásico videojuego Ms. Pac Man, el que está disponible para todos sus usarios.

El juego, que consiste en escapar y comer fantasmas a través de vías, está disponible en el sitio de Google Maps ( pincha aquí ) desde la web y móviles. En la parte inferior del mapa hay una opción llamada "inserta una moneda", la que transformará las calles de cualquier barrio en laberintos.

Ms. Pac Man apareció en el sitio de Google a propósito de la celebración del April Fools' Day, fecha en la que el mundo anglosajón se dedica a realizar bromas, en un simil al Día de los Inocentes.

El juego estaría disponible en Google Maps por cuatro días más.

She's a map-eater. And today, you can be one too.



Chomp the competition and share your high score with #MsPacMaps ?????? @officialpacmanpic.twitter.com/lSWvmj39DN