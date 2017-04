Las dificultades de bloquear el reto de la Ballena Azul a los niños

09:38 Entre ellas, está que el desafío no se difunde por una sola red social ni tampoco tiene sólo un administrador. Instagram lanzó una advertencia a quienes busquen ese contenido.

Ayer, varios padres respiraron aliviados cuando supieron que se detuvo a uno de los administradores del reto de la " Ballena Azul " de la red social VKontakte en Rusia y agradecieron que les compartieran la información sobre cómo bloquearlo en la Wifi de sus casas implementando el control parental de los routers.

Sin embargo ambos hechos poco tienen que ver con Chile y los riesgos que corren los niños y adolescentes que reciben esa macabra invitación a seguir instrucciones que atentan contra su salud y que en 50 días termina con su propia muerte. Hay que recordar también que los niños son amenazados: les dicen que si no juegan, atacarán a su familia.

El experto de la empresa de seguridad informática Karspersky, Dmitry Bestuzhev, explicó a Soychile.c l que las invitaciones a jugar, no están alojadas en una sola red social ni tienen un solo administrador: "El modo de 'jugar' no tiene una red social fija. Las víctimas son contactadas a través del WhatsApp, Twitter, Facebook, y en general puede ser desde cualquier página, incluso un foro".

Instagram, de hecho, lanzó ayer una advertencia a todos quienes busquen contenidos sobre la "Ballena Azul". El mensaje dice: "Las publicaciones con palabras o etiquetas que buscas suelen apoyar un comportamiento que puede causar daños e incluso llevar a la muerte. Si estás pasando por un momento difícil, nos gustaría ayudarte".

Debido a esto, la recomendación de activar el control parental de los routers bloqueando el acceso a la página VKontakte, sólo serviría para que los niños no puedan entrar a esa página (mayormente en ruso), pero las invitaciones las pueden recibir desde cualquier otro medio.

"Además no todo router tiene control parental. Muchos de los que llegan a Latinoamérica vienen preinstalados por parte del proveedor, entonces los padres ni siquiera tienen acceso", advirtió Bestuzhev. De tener acceso, "sólo pueden prohibir una página o darle acceso en ciertos horarios y para eso (difundir la invitación a "Ballena Azul"), no hace falta una red social". Bestuzhev agregó que incluso prohibiendo varias páginas desde el router, el niño puede desactivar el Wifi y usar sólo el plan de datos, o usar una red pública, por lo que "este método no sería eficiente".

¿Sirve revisar el historial? podría servir, dijo Bestuzhev, porque los padres se enterarían de las páginas que frecuentan sus hijos, pero nada más. No podrían saber qué perfiles usan en algunas páginas ni si tienen algunos falsos.

A lo que hay que estar atentos, dijo Bestuzehv, es al uso de las redes sociales de sus hijos, ver si están usando los hashtags asociados al desafío como #F57 o #F58 u otros en rusos que copian y pegan, pero también si están siguiendo alguno de los retos, como por ejemplo, levantarse varios días a las 4:20 AM.

El único método de controlar totalmente si los hijos están buscando contenido inadecuado en internet es instalando un programa de seguridad.

"Nosotros tenemos Safe Kids, que permite a los padres habilitar una especie de rastreo. El padre define las palabras y si el hijo las escribe en cualquier ventana, incluso por un chat, el padre recibirá una notificación, y tiene muchas posibilidades de uso, no sólo para este 'juego'", contó Bestuzhev.