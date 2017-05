Cinco consejos para liberar la memoria de tu iPhone

Entre imagenes, mensajes, fotografías y aplicaciones, es fácil saturar la memoria de los teléfonos celuares, en particular de aquellos que, como los iPhone, no tienen la posibilida de ampliarla.

Si te aparece el temido mensaje de problemas de almacenamiento, hay algunos consejos a los que puedes recurrir para liberar espacio sin dejar de disfrutar las aplicaciones y mantener tus archivos en el telefono.

David Alfaro, gerente general de Arkavia Networks, recomendó un truco en el que es posible liberar espacio sin borrar nada: desde iTunes se deben seguir los pasos para arrendar una película, una con alta memoria, que supere la capacidad que tiene tu teléfono. Así, como Apple no quiere que te pierdas la película, habrá incluso borrado la caché de algunas aplicaciones, intentando que la cinta pudiera caber en tu teléfono. No te preocupes pues como la película no la podrás descargar, no tendrás que pagarla.

Alfaro además propone eliminar las conversaciones y mensajes viejos. Desde Configuración>Mensajes>Conservar mensajes, puedes gestionar el sistema.

Quizás tu celular esté guardando una copia en alta resolución de tus fotos, dice el gerente general de Arkavia Networks, por lo que recomienda revisar dicha opción en Configuración>Fotos y Cámara>Conservar Foto.

Otro punto que recomienda el experto es no actualizar el sistema operativo cada vez que hay una actualización disponible, sino cuando es estrictamente necesario, pues a la larga las mismas acutalizaciones ralentizan el software de tu dispositivo y sus opciones generales, consumiendo tu valiosa memoria”.

Una recomendación general: recuerda limpiar frecuentemente el teléfono y eliminar las fotos y las aplicaciones que no utilizas.